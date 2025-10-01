El próximo 25 de octubre se celebrará un homenaje a las víctimas de la dana de carácter ciudadano y popular

L´Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024 ha organizado un homenaje con motivo del primer aniversario de la tragedia en la que murieron 229 personas. Según la entidad "es necesario un acto de homenaje a las víctimas verdaderamente ciudadano, que no esté organizado por ninguna institución ni tenga como protagonista ningún representante político".

Han recordado que el próximo 29 de octubre está previsto celebrar el funeral de Estado por todas las personas fallecidas en estas inundaciones, y que además durante los días previos y posteriores al primer aniversario muchos ayuntamientos de las zonas afectadas llevarán a cabo actos de recuerdo de formatos muy diversos.

La Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024 ha decidido de organizar dicho acto que tendrá lugar a las 11:30 horas en el Teatro Olympia de València. Un acto que también servirá de reconocimiento a las personas y colectivos "que sí que supieron estar" junto a los afectados en las zonas de las riadas.

Nueva manifestación

"Y también queremos que sea un altavoz para volver a exigir la 'verdad, justicia y reparación' que todavía estamos esperando", han señalado desde esta asociación, que ha hecho un llamamiento a participar en este acto, al que solo se podrá asistir previa reserva de entrada debido a que el aforo es limitado.

Ese mismo día, pero a las 18 horas, se celebrará en la ciudad de València la duodécima manifestación contra el president de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana, que organizaciones sociales y sindicales, con el respaldo de las asociaciones de víctimas y los comités de reconstrucción, organizan cada mes bajo el lema 'Mazón dimisión'. Esta nueva manifestación saldrá desde la Plaza de San Agustín.