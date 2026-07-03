TIEMPO

Primer fin de semana de julio con sol y temperaturas altas en la Comunitat

Las mínimas irán en ligero descenso en la mitad sur de la autonomía y en ligero ascenso o sin cambios en el resto

ondacero.es

València |

Dos mujeres pasan por el estanque de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València en una imagen de archivo.
Dos mujeres pasan por el estanque de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València en una imagen de archivo. | EFE/ Kai Försterling /Archivo

El primer fin de semana del mes de julio arranca con cielo poco nuboso o despejado, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé temperaturas significativamente elevadas en puntos del prelitoral de Valencia y Rincón de Ademuz.

Este viernes las temperaturas mínimas irán en ligero descenso en la mitad sur de la autonomía y en ligero ascenso o sin cambios en el resto.

Además, se espera viento flojo variable, con intervalos de noroeste en el interior norte de Castellón por la mañana, que tenderá en general por la tarde a viento flojo del este y sureste con intervalos de intensidad moderada en el litoral central de la Comunitat.

Sábado

El sábado se mantendrá el cielo despejado, con temperaturas con cambios ligeros, que seguirán significativamente elevadas en puntos del prelitoral de Valencia y Rincón de Ademuz, y el viento será flojo variable a primeras y últimas horas, tendiendo a este y sureste flojo durante la tarde, con intervalos de intensidad moderada en el litoral central.

Domingo

En cuanto al domingo, el cielo estará despejado con intervalos de nubes altas en el interior durante la tarde, temperaturas con cambios ligeros y viento flojo variable a primeras y últimas horas, tendiendo a este y sureste flojo durante la tarde.

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