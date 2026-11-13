Posibles lluvias en el interior y el extremo norte de la Comunitat Valenciana este fin de semana

El cielo de la Comunitat Valenciana presentará este fin de semana intervalos nubosos, con probabilidad de lluvias dispersas el sábado en el interior y el domingo en el extremo norte, temperaturas sin cambios o en ligero descenso y viento que continuará con rachas fuertes este viernes y dará paso a flojo con intervalos de moderado.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes rachas muy fuertes de viento del oeste en puntos altos o expuestos del interior a primeras horas y cielo poco nuboso, con intervalos matinales de nubes bajas en el interior.

Las temperaturas mínimas registrarán un descenso ligero mientras las máximas se mantendrán sin cambios y el viento será moderado del oeste, con rachas muy fuertes en puntos altos o expuestos del interior a primeras horas.

Lluvias el fin de semana

Para este sábado Aemet prevé intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones dispersas en el interior, sin descartar en el resto de manera débil y aislada. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso y el viento será flojo con intervalos de moderado de componente oeste.

De cara al domingo el cielo presentará intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles en el extremo norte, temperaturas en ligero descenso o sin cambios y viento de componente oeste flojo a moderado.