Pérez Llorca reivindica la "identidad valenciana" y reclama consensos: "Los valencianos esperan soluciones, no ruido"

"Los valencianos esperan soluciones, no ruido". Este ha sido uno de los mensajes que ha dejado el 'president' de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en su discurso durante el acto institucional por el 9 d'Octubre, el primero desde que es jefe del Consell.

Pérez Llorca ha defendido los intereses de los valencianos "desde el diálogo, con argumentos, lealtad y serenidad, pero también con firmeza", al tiempo que se ha mostrado convencido de que los "grandes desafíos" en ámbitos como la vivienda, la educación o la cohesión territorial "requieren grandes entendimientos".

En una intervención en valenciano, ha reivindicado el autogobierno, la "voz propia" del pueblo valenciano y un proyecto de futuro para la Comunitat,y Llorca ha situado entre las prioridades una financiación autonómica "justa", el agua que, según ha apuntado, "no es de derechas o de izquierdas, es de quien la necesita", e infraestructuras, así como recursos para los municipios.

De cara al futuro, el jefe del Consell ha llamado a un "esfuerzo colectivo" para trabajar en "una Comunitat más próspera, segura y unida" y, con respecto a la DANA de 2024, y a unas semanas de su segundo aniversario, ha mencionado a las víctimas y sus familias.

En un 9 d'Octubre especial por la conmemoración del 750 aniversario de la muerte de Jaume I, fundador del Reino de València, el 'president' ha alabado la identidad valenciana y ha pedido mirar hacia el legado "diverso y plural" de la Comunitat Valenciana de hoy.