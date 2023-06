Pepelu es la bomba del mercado

Pepelu podría cambiar de equipo pero no de ciudad y es que el Valencia CF intenta cerrar la llegada del centrocampista a Mestalla. Sería una de las bombas en la capital del Turia. El jugador ve con buenos ojos no dejar pasar el tren de primera división y el no ascenso ha decantado la posición del futbolista que el pasado verano renovó por 10 años con los granotas pero cuya clausula en segunda división es de 5 millones de euros.

A esta hora el Valencia intenta pagar algo menos de esos 5 millones pero el Levante UD permanece inamovible en que esos 5 millones supondrían su salida y además solventaría en parte el problema de tener que vender antes del 30 de junio. En el club valencianista son optimistas pero cautos ya que necesitan moverse rápido antes de que la operación pueda peligrar e incluso haya algún otro equipo que pague ya esos 5 millones de euros.

Ya habido reunión de los representantes del centrocampista y el Levante UD mostrando el interés oficial del Valencia CF y el deseo del jugador de atender a dicha oferta.