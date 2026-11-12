La oposición en Les Corts lamenta que la ley del suelo sea la más especulativa de España

Este jueves durante la sesión de control de Les Corts el grupo socialista le ha reprochado al president de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca que haya sacado adelante la ley del suelo más especulativa del territorio nacional. Por su parte Compromís ha lamentado que el gobierno autonómico no haya controlado los precios del alquiler en la ciudad de Valencia.

El sindic del grupo socialista José Muñoz le ha pedido a Llorca que explique que grupos promotores inmobiliarios hay detrás de la ley del suelo mientras que el president le ha respondido que el problema de la vivienda se soluciona gestionando.

El sindic de Compromís Joan Baldoví ha recordado que a un valenciano le cuesta el alquiler de media 1200 euros es decir un 6% más que hace un año y le ha reprochado a Llorca que no hayan puesto límites.

Llorca ha afirmado que la ayuda del alquiler ahora la cobran en 95 días.

Ausencia de Mazón

Quien no ha asistido al pleno de Les Corts ha sido el ex president Carlos Mazón, una ausencia que ha vuelto a ser criticada por los grupos de la oposición que lamentan siga en su escaño.

La diputada del grupo socialista Mª José Salvador ha afirmado que Llorca no tiene legimitidad moral mientras que el sindic de Compromis Joan Baldoví le ha preguntado si Mazón estará en las lista de los populares las próximas elecciones autonómicas.