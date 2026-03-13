La ocupación hotelera con motivo de las Fallas no alcanzará el lleno técnico según HOSBEC

Según la patronal HOSBEC las Fallas no van a tener el efecto deseado en la industria hotelera de la ciudad y su área metropolitana de acercar sus niveles al lleno técnico. Han adelantado que la ocupación oscilará entre el 83 y el 70% mejorando los registros de 2025.

El sector todavía confía en poder subir algún punto de ocupación en el balance final con reservas de última hora. Sin embargo, el hecho de que San José sólo sea festivo en 4 comunidades autónomas (Murcia, Navarra, País Vasco, Galicia) además de la Comunitat Valenciana, no favorece el movimiento de los turistas nacionales. Según la secretaria general de HOSBEC Nuria Montes el sector confía en mejorar estas previsiones gracias a las reservas de última hora.

Ante el conflicto de oriente medio reitera que los corredores vía Estambul o Frankfurt están operando con normalidad y conectan Valencia con los principales destinos orientales. La patronal hotelera ha apuntado que sí se está detectando un parón importante de las reservas a futuro tanto de turistas nacionales como de clientes internacionales, a la espera de una resolución temprana del conflicto".

Previsiones Turisme CV

Según cifras de Turisme Comunitat Valenciana la celebración de las Fallas eleva al 75 % la ocupación turística hotelera en toda la provincia de Valencia. Destaca el interior con cerca del 81 % de sus plazas hoteleras reservadas. En el litoral la previsión está próxima al 76% mientras que la ciudad de València parte con unas previsiones próximas al 66´5 por ciento.

Ante el inicio de las fiestas josefinas los hosteleros de la ciudad de València esperan facturar un 78 por ciento más que en una semana habitual y la previsión apunta a un crecimiento medio del 2,2% de la facturación según la Coordinadora de Hostelería de los Barrios de Valencia.