La ocupación hotelera baja en enero en la Comunitat Valenciana debido, entre otras causas, a la inestabilidad meteorológica

El año ha comenzado para la industria hotelera valenciana con una ligera corrección a la baja de los datos de ocupación media que se ha situado 3,3 puntos por debajo del dato de enero 2025, y sólo la ciudad de València ha registrado un índice de ocupación superior al del año anterior rozando el 60%.

Según la patronal hotelera valenciana Hosbec, el primer mes del año se ha cerrado con una media de 64,6 camas ocupadas por cada cien en Benidorm, el principal destino de la Comunitat Valenciana, 4 puntos menos que hace un año debido principalmente, al efecto arrastre del desplazamiento en fechas del BenidormFest.

Entre las causas del descenso el mal tiempo; los efectos del accidente de Adamuz, que ha afectado a la conectividad por tren; y el desplazamiento de las fechas de celebración del BenidormFest. Mayte Garcia, directora ejecutiva de HOSBEC, confía en que febrero traiga una mejora de la ocupación.

La Costa Blanca ha registrado un 63,7 por ciento de ocupación y sólo retrocede 4 décimas sobre 2025, por lo que mantiene el pulso con un 56% de mercado internacional, la provincia de Valencia también ha caído 4 puntos y sitúa su ocupación media en enero en el 58, aunque la capital, València, sí repunta 2,5 puntos respecto a enero del pasado año con una ocupación media rozando el 60 por ciento. Por su parte, Castellón también ha acusado la temporada más débil del año y corrige a la baja dos puntos su ocupación media hasta fijarla en un 53,2 por ciento.