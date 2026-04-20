Núñez (AEMET) reitera que el día de la DANA hubo información suficiente para adoptar medidas preventivas

El jefe de climatología de AEMET en la Comunitat Valenciana José Ángel Núñez ha reiterado que la información y las alertas en los días previos a la dana de Octubre de 2024, e incluso ese mismo día, fue suficiente para que se adoptaran medidas preventivas.

Según Nuñez vio una falta de toma de decisiones por parte del CECOPI aunque ha afirmado que llegó un momento en que no hacía falta trasladar ningún aviso por que se sabía lo que estaba pasando. Ha insistido que ante una alerta es necesario tomar medidas antes de que empiece a llover y actuar de una manera preventiva y no reactiva.

Ha recordado que en anteriores temporales, gobernando el Partido Popular, la gestión de la emergencia fue preventiva y que el día de la DANA hubo señales muy claras para tomar decisiones. Además ha asegurado que en las ocasiones en las que le dieron la palabra en el CECOPI habló de las lluvias torrenciales que se estaban produciendo en la zona entre Godelleta y Real de Montroi, cabecera de varios barrancos, aunque cree nadie lo tuvo en cuenta.