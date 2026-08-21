El número de víctimas atendidas por violencia sexual se duplica en los Centros de Crisis 24 horas de la Generalitat

Los Centros de Crisis 24 horas de la Generalitat han duplicado en un año el número de víctimas atendidas por violencia sexual. Estos centros, que ofrecen atención psicológica, jurídica y social de forma gratuita, durante el primer semestre de 2026 han atendido a un total de 211 víctimas, frente a las 115 del mismo periodo de 2025.

La vicepresidenta primera y consellera de Igualdad, Susana Camarero, ha subrayado la utilidad de los recursos profesionales y asistenciales de la red pública destinados a la prevención, la atención y la protección de las víctimas de violencia sobre la mujer.

Susana Camarero ha insistido en la importancia de contar con estos Centros de Crisis 24 horas, puesto que, según afirma, contribuyen a que las mujeres se sientan respaldadas y protegidas.

Centros de Atención en la Comunitat Valenciana

La Generalitat dispone de tres Centros de Atención Integral 24 horas ubicados en Alicante, Castellón de la Plana y València. Se trata de recursos públicos, gratuitos y exclusivos, cuya atención se presta de manera presencial, telefónica y en línea. El teléfono especializado es el 900 22 00 22. Además, a través de estos recursos, también se proporciona información y asistencia a familiares y a personas del entorno íntimo de las víctimas, así como acompañamiento a recursos policiales, sanitarios, judiciales y sociales cuando resulta necesario.

Por demarcaciones, el Centro de Crisis de Alicante ha atendido a 52 mujeres, 35 el de Castellón de la Plana y 124 el de València. Y, en cuanto al perfil de las personas agresoras, en el 88,69 % de los casos, la violencia sexual ha sido ejercida por un único hombre, mientras que en un 8,14 % la agresión ha sido grupal. En el 3,17 % restante de las situaciones, la víctima desconoce o no se pronuncia sobre esta cuestión.

Además, en su mayoría, los agresores son conocidos de las víctimas (pareja/expareja, familiar o allegados no familiares), fundamentalmente allegados no familiares.

La gran mayoría de las víctimas que acudieron a los Centros de Crisis durante los primeros seis meses del año fueron agredidas en España. De igual modo, del total de víctimas atendidas, 24 eran menores de edad que han acudido a este recurso para solicitar asistencia.

Asimismo, 16 de las víctimas atendidas manifestaron tener alguna dificultad o factor de vulnerabilidad añadido debido a algún tipo de discapacidad.

La titular de Igualdad ha puesto el acento en que “detrás de cada dato existe una mujer que ha encontrado escucha, apoyo y una respuesta profesional en uno de los momentos más difíciles de su vida”, al tiempo que ha remarcado que “la posibilidad de que una víctima pueda acceder a ayuda psicológica, social y jurídica sin necesidad de presentar una denuncia previa es una garantía que debemos seguir reforzando”.

Por ello, ha recordado a todas las mujeres que pueden sufrir violencia sexual que cuentan con espacios y recursos públicos especializados y de coordinación institucional. “Nuestra obligación es garantizar una atención especializada, cercana y disponible las 24 horas del día”, ha enfatizado la vicepresidenta.