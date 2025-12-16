EDUCACIÓN

El nuevo Decreto de la Convivencia garantizará entornos seguros, inclusivos y respetuosos en la Comunitat Valenciana

Se regula con rango de decreto el uso de dispositivos móviles en los centros y se hace efectiva la simplificación administrativa de los expedientes disciplinarios.

Amparo Sánchez

València |

Aulas vacías.
Aulas vacías. | UGT

El próximo 7 de Enero entrará en vigor el nuevo Decreto de la Convivencia en el Sistema Educativo de la Comunitat Valenciana que ha desarrollado la Consellería de Educación para garantizar entornos seguros, inclusivos y respetuosos. De esta forma quieren dar respuesta a los retos actuales de convivencia en las aulas como son el acoso escolar y el ciberacoso.

Este nuevo decreto también refuerza la protección de las víctimas y la autoridad del profesorado. En cinco años se han triplicado las incidencias totales de convivencia y se ha detectado un incremento de las agresiones al profesorado. Según la directora general de Innovación e inclusión Educativa, Xaro Escrig, es necesario seguir trabajando desde la prevención.

La norma prevé medidas educativas provisionales, la posibilidad de procedimiento conciliador y la tramitación de expediente disciplinario, con garantías y plazos ajustados, incluyendo un trámite de urgencia para los casos más graves.

