Las mujeres valencianas cobran casi 5.000 euros menos al año que los hombres

En la Comunitat Valenciana, el salario medio anual que perciben hoy muchas mujeres es el que cobraban los hombres hace una década. Diez años de distancia condensados en una sola cantidad: 23.206 euros.

Así lo refleja el informe presentado por CCOOPV y UGT-PV sobre brecha de género en los salarios y las pensiones. Según la última Encuesta de Estructura Salarial del INE, correspondiente a 2023, las trabajadoras valencianas perciben de media 23.206 euros al año, una cifra muy cercana a los 23.480 euros que cobraban los hombres en 2014. Y la brecha salarial en la Comunitat se sitúa en el 16,92%, por encima de la media estatal (15,7%).

La parcialidad es uno de los factores que, según las responsables sindicales de CCOOPV y UGT-PV, Empar Pablo y Mar Cruz, incentivan la brecha. La tasa de parcialidad de los hombres es 7,70% frente a la de las mujeres que se sitúa en un 24,5%, con datos del cuarto trimestre de 2025 de la EPA. "Muchas mujeres tienen contratos a tiempo parcial porque no pueden acceder a una jornada completa", ha apuntado Pablo, quien ha resaltado, que ha habido "una disminución en la brecha, pero la tendencia es al estancamiento",

Otro de los factores que identifican desde los sindicatos, es la perspectiva de clase -la brecha es más profunda en los salarios más bajos- y una tercera, los complementos salariales. Cruz explica que algunos, como el de disponibilidad o nocturnidad, están "masculinizados" y pueden hacer que la brecha se dispare hasta el 22%.

En cuanto a las pensiones, el avance es aún más limitado. En 2025, la brecha en la pensión media en la Comunitat ha alcanzado el 31,25%, apenas por debajo del 36,59% registrado en 2007, reflejo de décadas de parcialidad, salarios más bajos e interrupciones laborales.

Los sindicatos reconocen avances recientes —como la subida del salario mínimo, la reforma laboral o la mayor transparencia retributiva—, pero advierten de un posible estancamiento. Entre sus propuestas figuran la reforma del contrato a tiempo parcial para evitar su uso forzado, la equiparación del pago de horas complementarias y extraordinarias, el refuerzo de los planes de igualdad y mayores recursos para garantizar el cumplimiento del registro retributivo.