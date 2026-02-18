29O

Pérez Llorca anuncia 80.000 euros de ayuda a familiares de víctimas mortales de la DANA

Lo ha anunciado en su primera sesión de control como 'president' en Les Corts

València |

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante su primera sesión de control en Les Corts Valencianes.
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante su primera sesión de control en Les Corts Valencianes. | EFE/Biel Aliño

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este miércoles una ayuda directa de 80.000 euros para los familiares de las 230 víctimas mortales de la DANA.

Así lo ha avanzado Pérez Llorca durante la sesión de control en el pleno de Les Corts, la primera a la que se somete desde su toma de posesión en diciembre y la primera que se celebra en el Parlamento valenciano desde hace cuatro meses.

"Quiero dar un paso más en la dirección de contribuir a paliar los daños de una catástrofe sin precedentes", ha apuntado el jefe del Consell tras anunciar esta ayuda económica, de la que ha dicho que "es de justicia y es necesario hacerlo".

