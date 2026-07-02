TIEMPO

Las mínimas siguen dejando madrugadas tórridas por encima de los 26 grados en la Comunitat

Este jueves se esperan intervalos nubosos, tendiendo a cielos despejados la segunda mitad del día

ondacero.es

València |

Unos niños juegan en una fuente del Parc Central de València en una imagen de archivo.
Unos niños juegan en una fuente del Parc Central de València en una imagen de archivo. | EFE / Biel Aliño / Archivo

Las temperaturas mínimas registradas este jueves en la Comunitat Valenciana apenas han sufrido cambios o han bajado ligeramente con respecto a las de ayer, pero siguen dejando madrugadas tórridas, por encima de los 25 grados, en municipios de las tres provincias y han llegado a 26,3 en Benidorm (Alicante).

Según datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), durante la pasada madrugada los termómetros también han llegado a 26,1 grados en Sueca (Valencia); 25,9 en València; y 25,9 en Carcaixent (Valencia) y Sollana (Valencia).

Asimismo, se han medido 25,8 grados en los municipios valencianos de Càrcer, Sumacàrcer, Cullera, Benirredà, Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna; o 25,7 grados en Catarroja (Valencia), Benifairó de la Valldigna (Valencia) y en Miramar (Valencia).

En las localidades valencianas de Sueca, Aldaia y Real de Gandia se ha llegado esta madrugada a 25,1 grados; y en la capital castellonense, Torrent (Valencia), Albalat de la Ribera o Benicull de Xúquer, también en la provincia de Valencia, a 25 grados.

En cuanto a la previsión de este jueves, según la Aemet, la Comunitat registrará intervalos nubosos, tendiendo a cielos despejados la segunda mitad del día, y no se descartan precipitaciones débiles en el tercio norte de Alicante y el extremo sur de Valencia la primera mitad del día.

Las temperaturas mínimas bajarán en la mitad norte y no variarán en el resto, las máximas sufrirán un descenso generalizado y el viento será del noroeste en la mitad norte de Castellón, del nordeste en el litoral central y flojo de dirección variable en el resto, tendiendo en general a viento flojo del sur y del sureste, con aumentos ocasionales de intensidad en los litorales de Valencia y Castellón.

El viernes predominará el cielo poco nuboso o despejado, las temperaturas mínimas bajarán ligeramente en la mitad sur y subirán de forma ligera o apenas variarán en el resto, y las máximas subirán en Valencia, con valores significativamente elevados en puntos del prelitoral de Valencia y Rincón de Ademuz, y en ligero ascenso o sin cambios en el resto.

El viento será mañana flojo variable, con intervalos de noroeste en el interior norte de Castellón por la mañana, tendiendo en general por la tarde a viento flojo del este y sureste, con intervalos de intensidad moderada en el litoral central.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid