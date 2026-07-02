Las mínimas siguen dejando madrugadas tórridas por encima de los 26 grados en la Comunitat

Las temperaturas mínimas registradas este jueves en la Comunitat Valenciana apenas han sufrido cambios o han bajado ligeramente con respecto a las de ayer, pero siguen dejando madrugadas tórridas, por encima de los 25 grados, en municipios de las tres provincias y han llegado a 26,3 en Benidorm (Alicante).

Según datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), durante la pasada madrugada los termómetros también han llegado a 26,1 grados en Sueca (Valencia); 25,9 en València; y 25,9 en Carcaixent (Valencia) y Sollana (Valencia).

Asimismo, se han medido 25,8 grados en los municipios valencianos de Càrcer, Sumacàrcer, Cullera, Benirredà, Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna; o 25,7 grados en Catarroja (Valencia), Benifairó de la Valldigna (Valencia) y en Miramar (Valencia).

En las localidades valencianas de Sueca, Aldaia y Real de Gandia se ha llegado esta madrugada a 25,1 grados; y en la capital castellonense, Torrent (Valencia), Albalat de la Ribera o Benicull de Xúquer, también en la provincia de Valencia, a 25 grados.

En cuanto a la previsión de este jueves, según la Aemet, la Comunitat registrará intervalos nubosos, tendiendo a cielos despejados la segunda mitad del día, y no se descartan precipitaciones débiles en el tercio norte de Alicante y el extremo sur de Valencia la primera mitad del día.

Las temperaturas mínimas bajarán en la mitad norte y no variarán en el resto, las máximas sufrirán un descenso generalizado y el viento será del noroeste en la mitad norte de Castellón, del nordeste en el litoral central y flojo de dirección variable en el resto, tendiendo en general a viento flojo del sur y del sureste, con aumentos ocasionales de intensidad en los litorales de Valencia y Castellón.

El viernes predominará el cielo poco nuboso o despejado, las temperaturas mínimas bajarán ligeramente en la mitad sur y subirán de forma ligera o apenas variarán en el resto, y las máximas subirán en Valencia, con valores significativamente elevados en puntos del prelitoral de Valencia y Rincón de Ademuz, y en ligero ascenso o sin cambios en el resto.

El viento será mañana flojo variable, con intervalos de noroeste en el interior norte de Castellón por la mañana, tendiendo en general por la tarde a viento flojo del este y sureste, con intervalos de intensidad moderada en el litoral central.