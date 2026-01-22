BALANCE

Metrovalencia supera los 91 millones de viajeros en un año marcado por la reconstrucción de insfraestructuras afectadas por la DANA

Los meses con más movimientos del año pasado en Metrovalencia fueron, por orden, marzo, octubre y noviembre. La media mensual se eleva a los 7.636.678 desplazamientos.

Amparo Sánchez

València |

Metrovalencia registró en 2025 un total de 91.640.139 viajeros, resultado que se ha obtenido a pesar de ser un año marcado por el proceso de reconstrucción de las instalaciones e infraestructuras afectadas por la DANA de 2024. Una situación que impidió ofrecer servicio con normalidad hasta el 27 de junio, cuando se abrió a la circulación el tramo València Sud-Castelló.

En estas cifras se incluyen también los usuarios desplazados en autobuses hasta las distintas poblaciones que, hasta la recuperación de toda la red, se quedaron sin servicio ferroviario y pudieron trasladarse por carretera. Desde la apertura de la red en su totalidad han sido más de 44 millones los viajeros desplazados. Alfonso Novo, director gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, ha reiterado que a pesar de la situación se ha mantenido la tendencia positiva de los últimos años.

Teniendo en cuenta que en días laborales el número de personas usuarias asciende y en días festivos la red de metro y tranvía registra un número menor de viajes, los datos reflejan una media diaria de 251.068 clientes a lo largo de toda la red.

