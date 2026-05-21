Más de un centenar de equipos directivos firman su dimisión en apoyo a la huelga del profesorado valenciano

Más de un centenar de equipos directivos de centros educativos valencianos han firmado su escrito de dimisión en apoyo a la huelga indefinida de docentes, que este jueves ha cumplido nueve días.

Jaume Olmos, director del CRA Benavites-Quart de les Valls, que ha participado en la concentración convocada por los sindicatos en las inmediaciones de Les Corts, ha señalado que han tomado esta decisión "por dignidad" y "por coherencia".

"Los equipos directivos no quieren continuar tapando agujeros que está dejando la Conselleria", ha destacado, al tiempo que ha reivindicado que son "muchas" las carencias en cuanto a infraestructuras, personal y alumnado.

"Esto no va de color político, somos maestros de a pie que estamos defendiendo la escuela día a día", ha afirmado.

Profesores valencianos se han concentrado en las inmediaciones de Les Corts. | EFE / Manuel Bruque

Los sindicatos docentes, que han aprovechado la celebración de la sesión de control al Consell en el parlamento valenciano, han insistido en que quieren abrir una nueva negociación. El coordinador de Acción Sindical del STEPV, Marc Candela, ha apuntado que es la consellera de Educación, Carmen Ortí, quien les tiene que convocar.

"Hemos venido a decirle a Les Corts y al 'president' Juanfran Pérez Llorca que el conflicto continúa, que no hemos llegado a un acuerdo y que, por lo tanto, hay que reabrir la negociación. Y queremos trasladar el conflicto al president porque si la Conselleria es incapaz de solucionarlo, pues que intervenga el president y si no, pues ya saben lo que han de hacer: si no pueden solucionar el conflicto en educación, pues que se vayan y ya está", ha aseverado.

Mientras, el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, tras intervenir en el pleno, y a la salida de Les Corts, se ha parado a hablar con directores de centros y representantes de la federación de asociaciones de padres y madres FAMPA, y ha asegurado que la "voluntad" del Gobierno valenciano es arreglar el conflicto, aunque ha defendido que para acordar hacer falta que ambas partes hablen y se escuchen.

El 'president' les ha dicho que está "con ganas de llegar a un entendimiento y planificar las cosas", y cuando los docentes le han replicado que ellos tienen más ganas les ha respondido: "Algo están haciendo mal ambas partes si no somos capaces de ponernos de acuerdo".

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, conversa con personal docente concentrado ante Les Corts. | EFE / Biel Aliño

Los sindicatos STEPV, UGT, CCOO y CSIF han convocado una "gran manifestación" el próximo sábado, 23 de mayo, en la ciudad de València con el lema 'La comunitat educativa alça la veu', dentro de sus acciones de protesta para reclamar mejoras en la educación pública valenciana y en el marco de la huelga indefinida que mantienen desde el pasado 11 de mayo.

La marcha partirá a las 18:00 horas de la Plaza de San Agustín y recorrerá las calles Xàtiva, Colón, la Puerta del Mar, el Palacio de Justicia, la calle La Paz, Sant Vicent y concluirá en la plaza del Ayuntamiento, según el itinerario publicado por los sindicatos en sus redes sociales.