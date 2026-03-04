Un mapa interactivo recoge casos de discriminación por gordofobia en las consultas médicas

"Cuando pierdas peso, vienes". "Me dijeron que si no me bajaba la regla de forma natural era porque estaba gorda". Estos son algunos de los testimonios que recoge el Observatorio de la Gordofobia en el ámbito sanitario, una iniciativa del Front Antigordofòbia de València para denunciar la discriminación que sufren las personas gordas cuando acuden a consulta.

"Queremos visibilizar una discriminación invisible, dirigida sobre todo hacia mujeres", ha detallado Mar, una de las portavoces del colectivo.

Desde el Front Antigordofòbia alertan de diferentes tipos de discriminación, entre ellos, "el juicio visual", cuando se presupone un estado de salud a partir de cierto peso sin tener en cuenta más factores.

¿Cómo funciona?

Se trata de un mapa interactivo que recoge los testimonios que dejan los usuarios a través de un formulario abierto aunque, como ha explicado Mar, "hay un sistema de validación". "Personas voluntarias leen cada caso y lo publican si lo consideran adecuado. Con ello, evitamos mensajes de odio", ha apuntado.