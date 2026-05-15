Los jurados de los Premios Jaume I darán a conocer los siete galardonados el 2 de Junio

El 1 y 2 de Junio se reunirán en Valencia los jurados de la 38 edición de los premios Rei Jaume I en los que participarán 25 Premios Nobel, la mayor concentración de Premios Nobel de Europa en un evento de estas características. Este año se han presentado 240 candidaturas. Además la Fundación Valenciana Premios Rei Jaume I pone en marcha la campaña “Anti Premios Rei Jaume I” para denunciar las dificultades que frenan el talento científico y emprendedor.

La campaña utiliza como símbolo la figura del Rei Jaume I, coincidiendo además con el 750 aniversario de su muerte, aunque reinterpretada desde una perspectiva crítica. Javier Quesada, presidente ejecutivo de la Fundación, reitera que sigue habiendo muchos obstáculos en la ciencia.

Siete categorías

En total serán siete personas galardonadas en las distintas categorías: Investigación Básica, Economía, Investigación Biomédica, Investigación Clínica y Salud Pública, Protección del Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías y Revelación empresarial. Por categorías, Investigación Básica ha recibido 44 candidaturas, Nuevas Tecnologías y Revelación Empresarial cuentan con 42 candidaturas cada una, Investigación Clínica y Salud Pública suma 33, Investigación Biomédica 32, Protección del Medio Ambiente 31 y Economía 16 candidaturas.

Del total de candidaturas presentadas en la edición de este año el 28 por ciento, es decir 67, corresponde a mujeres. Una presencia femenina que según Quesada se ha ido incrementando.

Como cada año los integrantes del jurado visitarán diferentes centros de investigación, universidades e institutos de la Comunitat Valenciana. Además, este año volverán a desplazarse a un centro afectado por la DANA de 2024. En esta ocasión, el Premio Nobel Barry Barish visitará el IES Salvador Gadea de Aldaia, donde podrá compartir experiencias con estudiantes y profesorado.