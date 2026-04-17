Las lluvias acumuladas elevan al 70% las reservas de agua aunque la CHJ pide "prudencia"

Las lluvias acumuladas estos últimos meses han generado unas reservas de agua en los embalses cercanas al 70%, según ha informado la Confederación Hidrográfica del Júcar, que afronta la campaña de riego con "optimismo", aunque ha pedido "prudencia y ahorro".

Actualmente, el volumen almacenado se sitúa en torno a los 1.943 hm3, lo que supone el segundo mejor registro de la serie histórica de los últimos 35 años y garantiza el suministro para todos los usuarios de la demarcación, apunta el organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

Según explica el director técnico de la CHJ, Manuel Torán, el año hidrológico está siendo "más húmedo de lo normal", lo que influye de manera directa en la evolución favorable de las reservas hídricas: "Hemos almacenado agua en los embalses, los ríos han registrado mayores aportaciones, los acuíferos se han recargado y, además, las personas usuarias de riego han visto reducidas las necesidades de riego de sus cultivos gracias a la mayor humedad del suelo".

La situación de las reservas es "muy favorable" en la mayor parte de los sistemas de explotación gestionados por el organismo, aunque todavía persisten algunos ámbitos con síntomas de escasez hídrica como los sistemas Serpis y Marina Baixa, que se encuentran en escenarios de alerta y prealerta, respectivamente.

Por su parte, embalses como Ulldecona, Regajo o el Arquillo de San Blas se sitúan prácticamente al 100% de su volumen máximo estacional; mientras, los sistemas Cenia-Maestrazgo, Mijares-Plana de Castellón, Palancia, Turia y Júcar se encuentran en un estado óptimo para afrontar la campaña de riego "con todas las garantías".

Los casos de los sistemas Turia y Júcar son "especialmente representativos", ya que ambos presentan los mejores datos de agua almacenada de los últimos tres años: "El Turia se sitúa con unas reservas por encima del 60%, mientras que el Júcar, que roza el 75%, cuenta con 200 hm3 más que en 2024 por estas fechas y 180 hm3 más que el pasado año. Son, sin duda, datos excelentes que permiten asegurar el suministro a las personas usuarias de una parte muy importante del territorio de nuestra demarcación".

Con la celebración de las reuniones previstas para las secciones de la Comisión de Desembalse, previstas para la próxima semana en la sede de la CHJ en València del organismo, el organismo lanza un mensaje de prudencia pese a los buenos datos que presentan actualmente las reservas, incidiendo en la importancia de hacer un uso responsable del agua por parte de todos los usuarios, con el objetivo de optimizar los recursos disponibles y garantizar su sostenibilidad a medio y largo plazo.

"El ahorro debe ser nuestra seña de identidad. Es cierto que este año la situación es favorable, pero seguimos dependiendo de la climatología. El próximo año hidrológico podría ser seco y eso se traduciría en dificultades en algunos sistemas, por lo que debemos gestionar los recursos con responsabilidad y con una visión de futuro", advierte el director técnico de la Confederación.