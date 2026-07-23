Kiat Lim habla de las inversiones asiáticas en el mundo del deporte

La visita relámpago de Peter Lim a Valencia después de casi siete años sigue generando suspicacias. Aunque la versión oficial es que aprovechó su regreso del Mundial para visitar las obras del Nuevo Mestalla y a la Directora Financiera Inma Ibáñez después de recuperarse felizmente de una grave enfermedad, hay muchos que piensan que podría estar vinculada a una venta futura de su mayoría accionarial.

Un día después de su reaparición en Valencia, su hijo y Presidente del Valencia, Kiat Lim, ha hablado en un reportaje publicado por Reuters sobre el boom de las inversiones deportivas en Asia. El volumen de negocio relacionado con el deporte en el sudeste asiático alcanzó el año pasado una cifra récord: 3.690 millones de dólares. Y en este contexto el propio Kiat afirmaba que "con más espectadores, las cadenas de televisión están dispuestas a pagar más por los derechos, y a medida que aumenta el valor de esos derechos, eso acaba beneficiando a los equipos".

Pero una de las reflexiones más llamativas apunta Reuters citando fuentes de la banca es que "los millonarios y los inversores institucionales de Asia buscan cada vez más participaciones minoritarias en franquicias, ligas y empresas de tecnología deportiva como forma de acceder al sector”, principalmente porque “las adquisiciones de equipos completos siguen siendo raras, costosas y restringidas”. Cabe recordar que Peter Lim comenzó comprando el 70,4% del Valencia y ahora, tras varias ampliaciones de capital, posee el 92% ¿Podría en un futuro Peter Lim pensar en vender en distintos trozos minoritarios la mayoría accionarial que posee?