La Justicia avala una nueva multa del Ayuntamiento a los apartamentos turísticos ilegales

El Ayuntamiento de València ha logrado su segunda sentencia favorable de los últimos meses contra viviendas turísticas ilegales. El fallo confirma una multa de 30.000 euros impuesta a una empresa por operar sin licencia tres apartamentos.

El fallo anterior, emitido el pasado mes de marzo, avaló otra sanción de 10.000 euros interpuesta por el consistorio al propietario de una vivienda de uso turístico que funcionaba también sin licencia en la calle Músico Peydró, en pleno centro de la ciudad.

El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha mostrado su satisfacción porque la Justicia confirma el criterio del gobierno local, que considera que la vivienda turística es un uso terciario-hotelero y no residencial, por lo que necesita contar con una licencia municipal:

El fallo rechaza uno por uno todos los argumentos de la defensa de la empresa sancionada. En ese sentido, descarta que la resolución municipal estuviera mal motivada, que la notificación fuera irregular, que la infracción hubiera prescrito o que el Ayuntamiento no tuviera competencia para sancionar. En este último punto, la justicia respalda la delegación de la competencia sancionadora en materia de vivienda de uso turístico (VUT) que la Generalitat trasladó al Ayuntamiento de València en marzo de 2025.

Tampoco acepta el tribunal que la sanción sea desproporcionada, el alegato central de la empresa recurrente. En ese sentido, la sentencia destaca que el Ayuntamiento aplicó la cuantía mínima prevista por la ley para las infracciones graves (10.000 euros) a cada uno de los tres apartamentos explotados de forma irregular, hasta sumar los 30.000 euros que ahora confirma la sentencia. A esa cantidad se suma la condena en costas a la empresa recurrente.

Según el gobierno local desde marzo de 2025, cuando la Generalitat delegó en el Ayuntamiento la competencia sancionadora sobre infracciones en VUT tipificadas en la Ley 15/2018 de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana, el importe liquidado en multas supera los 1,5 millones de euros.