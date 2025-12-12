La jueza de la DANA rechaza imputar al exjefe de gabinete de Mazón porque no tenía mando

LEER MÁS El exjefe de gabinete de Mazón niega instrucciones a Pradas y dice que los mensajes están "descontextualizados"

La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la dana ha rechazado imputar al que fue jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, tal y como han pedido varias acusaciones en el transcurso de su segunda declaración, porque no tenía mando en la emergencia.

Según han confirmado varias de las partes, varias acusaciones han reclamado la suspensión de la vista y la imputación del testigo, José Manuel Cuenca, que declara desde las 9:30 horas.

Tanto la jueza como el fiscal han rechazado esta posibilidad por considerar que Cuenca no tenía competencias en la gestión de la emergencia.

Únicamente, ha explicado la jueza, se podría considerar una imputación por falso testimonio, aunque esta posibilidad solo podría prosperar una vez concluida la causa.

Cuenca está declarando este viernes por segunda vez ante la jueza que investiga la gestión de la riada que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

El jefe de gabinete de Mazón ya acudió al juzgado a testificar por este asunto hace un par de semanas pero, tras la aportación de unos WhatsApp de Pradas a la causa --el pasado día 5-- en los que ambos mantienen varias conversaciones respecto a la toma de decisiones y el confinamiento de la población, la jueza decidió volverle a citar a declarar hoy.

A lo largo del interrogatorio, en el que la jueza y el fiscal han sido muy persuasivos, algunos abogados han solicitado cambiar la condición del testigo a imputado por su responsabilidad en la dana. Sin embargo, la Fiscalía y otros abogados se han opuesto a esta reclamación.

La jueza ha asumido finalmente el criterio del fiscal y ha mantenido la condición de Cuenca de testigo al no poder achacarle una responsabilidad en la toma de decisiones.

Por otro lado, otro de los abogados en el proceso, Manolo Mata, ha reclamado un careo entre la exconsellera Pradas y el testigo ante las contradicciones entre la investigada y lo que está manifestando Cuenca en su declaración.

De hecho, el propio Cuenca ha insistido a lo largo de su declaración en que, pese a lo que se lee en los WhatsApp, no dio instrucciones el día de la riada y ha asegurado que los mensajes están "descontextualizados".

La jueza, ante esta petición, ha pedido al letrado que realice esta solicitud de careo por escrito y ya se resolverá.