El exjefe de gabinete de Mazón niega instrucciones a Pradas y dice que los mensajes están "descontextualizados"

El exjefe de gabinete del expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, ha negado este viernes en su segunda comparecencia como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la DANA que los mensajes de Whatsapp que envió la tarde de las inundaciones a la entonces consellera Salomé Pradas fuesen instrucciones del president.

La jueza le ha puesto de manifiesto a Cuenca las contradicciones con relación a los mensajes aportados por Pradas y su anterior declaración como testigo, frente a lo que de nuevo ha insistido en que no supo nada del mensaje Es_Alert, enviado a los móviles de la provincia de Valencia a las 20.11 horas del 29 de octubre de 2024, y que lo que dijo a Pradas sobre el confinamiento lo trasladó a los servicios jurídicos de la Generalitat.

Pradas aportó la semana pasada al juzgado los Whatsapps que intercambió con Cuenca aquel día, quien a las 19:54 horas le dijo que "de confinar nada, por favor. Calma" y le insistió a las 20:25 en que se "quitase eso de la cabeza".

Sobre estos mensajes, Cuenca ha asegurado este viernes que "los wasaps no tienen alma", que él no tenía capacidad de dar órdenes y que "hay que contextualizar" esos mensajes.

Ha insistido igualmente en que no dio ninguna instrucción a la consellera y que tampoco trasladó nada a Mazón.

Tal y como se desprende de los WhatsApp, la exconsellera advirtió a Cuenca, a las 16.28 horas del día de la riada, de que les habían informado que había un fallecido en Utiel (Valencia). Sobre este extremo, el jefe de gabinete de Mazón no mencionó nada en su primera declaración.

Pradas y Cuenca se intercambiaron varios mensajes como consecuencia del temporal y de la situación que atravesaba Utiel: "La cosa se complica", le dijo la primera a las 14.25 horas. Dos horas más tarde, a las 16.28 horas, la exconsellera le volvió a mandar otro mensaje para alertarle de un fallecido: "Nos informan de un fallecido en Utiel".

Transcurridos 15 minutos, Cuenca, sin hacer referencia al fallecido, le reenvió un texto del expresidente que decía "igual a las 19 horas vamos a 112", a lo que Pradas contestó: "perfecte --perfecto--".

A partir de este momento, hubo más mensajes entre ambos en los que Cuenca le pidió que no confinaran a la población --sobre este asunto tampoco indicó nada el jefe de gabinete en el juzgado--. Esto ya fue cerca de las 20 horas: "Salo. De confinar nada por favor. Calma". La exconsellera le respondió entonces: "Está la cosa muy muy mal", y él le dijo: "Ya, mujer". A lo que Pradas agregó: "Desbordamientos por toda la provincia".

Cuenca insistió: "Pero confinar una provincia es una barbaridad. Una cosa es zonificar. Comarcas. Ribera Alta. Costera. En fin. Pero no toda la provincia". Pradas le respondió: "Es que poco se queda fuera. Y comunicaciones afecta a todos. Estamos en ello. Pedir precaución a todos. Confinamiento áreas afectadas y alejamiento (subir plantas) unos cuentos municipios". Esto era a las 19.58 horas.

Y el jefe de gabinete seguía con sus argumentos frente a estas medidas: "Salomé, per a confinar --para confinar-- hace falta un estado de alarma. Y eso lo decreta la chica que tienes al lado, la delegada. Calma".

Pradas le respondió a las 20.15 horas, una vez enviado el Es-Alert a la población: "Sí, pero confinamiento podemos decretar por ley emergencias". Cuenca contestó: "Llévate açó del cap per favor --quítate eso de la cabeza--. Tranquila, ché".