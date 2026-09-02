DANA

La jueza de Catarroja eleva a 232 las víctimas mortales que dejó la dana de 2024

La última víctima mortal reconocida es una vecina de Guadassuar

EFE

Valencia |

Una calle en Paiporta cubierta de barro y enseres dos días después de la dana
Una calle en Paiporta cubierta de barro y enseres dos días después de la dana | EFE/ Biel Aliño

La jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana ha elevado a 232, una más de la cifra oficial que había hasta ahora, el número de víctimas mortales que dejó la catástrofe que arrasó parte de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024.

La última víctima mortal reconocida es una vecina de Guadassuar (Valencia) con insuficiencia respiratoria crónica que se quedó sin el oxígeno que precisaba tras la inundación de su domicilio y el corte del suministro eléctrico.

La mujer falleció en el Hospital de La Ribera el 6 de noviembre de 2024, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado.

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