Investigan en Valencia a un motorista por circular a 194 km/h, más del doble de la velocidad permitida

Un motorista de 31 años ha sido investigado por la Guardia Civil como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir su motocicleta por la carretera CV-30, a la altura de València, a más del doble de la velocidad máxima permitida, ya que lo hacía a 194 kilómetros por hora por una vía desdoblada limitada a 80 km/h.

Un Equipo de Investigación Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Valencia identificó a su conductor, de 31 años, que ha sido investigado como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial, por conducir un vehículo a motor superando la velocidad máxima permitida en 80 km/h.

Sanciones

Por la comisión de un delito de conducción a una velocidad superior en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana, recogido en el artículo 379.1, el Código Penal prevé penas consistentes en prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

En cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años, según la Guardia Civil, que indica que las diligencias instruidas serán entregadas en el Juzgado de Guardia de Valencia.