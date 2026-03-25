Una investigación del colectivo “Un Torrent de Dones” saca a la luz la historia de una fusilada por el franquismo

El colectivo feminista “Un Torrent de Dones” ha sacado a la luz la historia de Trinidad Garrigues Ortí, vecina de la capital de l'Horta Sud, detenida y asesinada por el franquismo. Afirman que durante décadas ha sido una figura invisible y olvidada que simplemente aparecía en algún listado de las personas que fueron fusiladas en el Paredón de Paterna.

Además se desconocía hasta la fosa en la que acabó enterrada esta mujer, madre de tres hijos, que fue injustamente detenida junto a la Torre de Torrent, tras sufrir un altercado con el guarda, cuando estaba esperando para visitar a su marido, que estaba encarcelado.

Trinidad, que no tenía ningún tipo de antecedentes políticos, acabó en la Cárcel de Mujeres de València y fue fusilada el 17 de agosto de 1939 tras un juicio sumarísimo. Mariví Andreu, presidenta de Un Torrent de Dones, ha afirmado que la investigación continúa.

Desde la entidad le rendirán homenaje el próximo 17 de abril en el Museu Comarcal de l'Horta Sud durante un acto en el que darán a conocer todos los detalles de su vida y los documentos que se han localizado.