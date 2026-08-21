INCENDIO FORESTAL

El incendio forestal de Segorbe afecta ya a 120 hectáreas

Los medios trabajan para intentar estabilizarlo antes de que, a partir de este mediodía, cambien las condiciones meteorológicas

ondacero.es

Valencia |

El incendio forestal de Segorbe afecta ya a 120 hectáreas
El incendio forestal de Segorbe afecta ya a 120 hectáreas | Imagen del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón

El tren de tormentas y reventones térmicos registrados ayer, principalmente en la provincia de València, provocaron por la caída de rayos 13 incendios forestales. El que continúa activo es el de la Sierra Calderona que afecta los términos municipales de Segorbe, en la provincia de Castelló y de Gátova, en la provincia de València. La Generaltiat ha activado la situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales. De momento, hay 120 hectáreas afectadas.

A primera hora de este viernes se han incorporado 11 medios aéreos y sobre el terreno trabajan más de 130 efectivos para intentar estabilizarlo antes de que, a partir de este mediodía, cambien las condiciones meteorológicas como ha confirmado el Conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama. . La previsión, según la Aemet, es que el viento vaya girando del sudeste, con rachas de 30 #km/h a partir de mediodía en Segorbe.

Segundos ha informado el Consorcio Provincial de Castelló, el incendio evoluciona por una zona de acceso terrestre complicado, por lo cual el amplio dispositivo está trabajando en los dos flancos que presentan el fuego.

La carretera #CV-25 está cortada en ambos sentidos entre los municipios de Altura y Olocau, según la #DGT.

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