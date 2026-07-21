Hugo Sotelo: "Llegar al Levante es un gran paso en mi carrera"

El Levante hizo oficial el fichaje de Hugo Sotelo. Se trata de la cuarta incorporación tras las llegadas de Bardelli, Mandi y Requena. Se trata de un mediocentro de 22 años que ha sido internacional sub 21 y que llega cedido procedente del Celta de Vigo. El Levante se asegura una opción de compra de tres millones de euros por el 50% del futbolista.

En sus primeras declaraciones como jugador granota destacaba que "el Levante es un club muy familiar. Le pregunté a Manu Sánchez que estuvo aquí la temporada pasada y me dijo que es un club muy cercano desde la directiva, el entrenador y los jugadores que son muy jóvenes y te tratan muy bien desde el primer día".

Además también destacaba que "es un gran paso en mi carrera. Tengo muchas ganas de empezar. El Levante es un equipo que sale todos los partidos a morder. Llego con mucha ilusión".