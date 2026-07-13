Hoy venía pensando en... lo que ha cambiado este verano

Hoy venía pensando en… lo que ha cambiado.

Creo que es la primera vez en estos últimos años que vuelvo de vacaciones y han cambiado un montón de cosas en el valencia. La semana pasada fue una semana frenética de presentaciones. Sato, de Haas, Guido… algo que hacía muchos años que no pasaba en el valencia. Corberán quería tener el mayor número de sus nuevos futbolistas comenzando la pretemporada con el valencia y por fin ha sucedido.

Hoy arranca el primer stage de pretemporada para los de Corberán. El equipo se marcha a Girona con mucho trabajo por delante. Si bien han llegado algunos futbolistas nuevos, aún queda por sacar a un buen número de esos jugadores con los que no cuenta Carlos Corberán. dos de ellos, Cenk y Santamaría, ni tan siquiera van a estar en Girona.

Y me gusta que abiertamente, como se ha escuchado en alguna de estas presentaciones, se diga que el objetivo debe ser volver a Europa. Por fin. Y no es que se trate de poner un objetivo ambicioso, no, es que ese debería ser siempre el objetivo del valencia. pero como llevamos tanto tiempo tragando, con perdón, mierda, parece que se nos ha olvidado.

Las vacaciones y el verano suelen servir para renovar la ilusión en tu equipo. es ese momento en el que, como si fuera la noche de san juan, quemamos y olvidamos todo lo malo sucedido la temporada anterior para centrarnos en la nueva con la esperanza de que todo sea distinto. Al menos este mercado valencianista sí parece distinto al de otras ocasiones. Aún quedan refuerzos por llegar y futbolistas por salir sí pero al menos Corberán ya tiene desde el principio de pretemporada a tres de los nuevos y su objeto de deseo: Guido Rodríguez. Así que al menos otorguemos de momento el beneficio de la duda de si realmente estaremos en la pelea por volver a Europa.