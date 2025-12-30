Hoy venía pensando en… las promesas.

Las que hicieron ayer el técnico, Corberán y el capitán, Gayá. Eso de que el año que viene sea mejor que el que estamos a punto de cerrar. Lo de siempre. Los buenos deseos que llegan al cerrar el año pero que pocas veces cumplimos. Cuantas cosas nos hemos propuesto en Nochevieja y han quedado en agua de borrajas el año entrante…

Me gustó mucho ver a más de cinco mil valencianistas presentes en el entrenamiento a puerta a abierta. Me decía el hijo de un amigo estas Navidades que nosotros tuvimos muy fácil ser del Valencia y ellos lo tienen más difícil. Puede que lleve razón pese a que los de mi generación tuvimos que sufrir un descenso a segunda división y puede que no haya nada peor que eso. O sí. El ver como a un equipo grande lo han convertido en mediocre. Hoy, y puede que lleve razón el hijo de mi amigo, en el colegio es más fácil ser del Real Madrid, Barcelona o cualquier otro equipo que del propio Valencia. Pero ahí estaban padres e hijos bajo la lluvia solo para ver un entrenamiento en Mestalla.

Por eso tal vez cada vez que escuchamos a alguien prometer o decir que el año próximo será mejor nuestra mente quiera creerles a pies juntillas. Como con Corberán y Gayá. No es que haya muchas cosas objetivas para pensarlo pero nos resistimos a no creerlo. Se llama ilusión. Y de eso va el fútbol y por eso nos hacemos de un equipo aunque no gane nunca y sea mucho más fácil serlo del que gana siempre.

Me contaba ayer Víctor Lluch que Osasuna había hecho balance y el número era espectacular. Balance de los entrenamientos que ha hecho durante este 2025 a puerta abierta. Más de 150. Eso sí es acercar al equipo a sus aficionados. Porque si encima de que, como decía antes, es difícil hoy en día ser del Valencia, bunkerizamos el club y lo alejamos de los aficionados se hace aún más cuesta arriba. Así que ojalá más días como el de ayer. Que no pasa nada. Que al Valencia que ganaba ligas se le podía ir a ver a Paterna cada día. Y lo de las promesas de fin de año está muy bien. Está muy bien lo de las intenciones, faltaría más. Pero ya hace mucho tiempo que más que promesas… queremos hechos…