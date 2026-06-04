Hoy venía pensando en… el posible debut de Javi Guerra con la absoluta.

El futbolista del Valencia es uno de los jugadores del grupo de apoyo de la selección española para el Mundial. Y hoy podría debutar en el amistoso que nuestro combinado disputará ante Irak. No sé si lo hará, pero si lo hace no me cabe duda que será merecido.

Reconozco que la figura de Javi Guerra me ha generado algunas veces muchas dudas. He tenido altibajos con él. Tan de repente he estado enamorado como tan de repente me he desenamorado. Nadie puede discutir su calidad pero en algunas ocasiones me ha dado la sensación que le ha faltado la mentalidad y carácter suficiente para ser un jugador top.

El Javi Guerra que todos queremos ver es el de final de temporada. Ese si es un futbolista sobre el que debería de girar el proyecto del Valencia de la temporada 2026-2027. Si de verdad se quiere volver a Europa, el Valencia no puede vender a Javi Guerra llegue la oferta que llegue. Desde el Valencia se insiste en que esa es la intención pero… a veces es difícil, muy difícil creer lo que dice la propiedad.

Y venía pensando también en el revuelo que causó un artículo que publicamos recientemente en el que afirmábamos que hay jugadores que desconfían en la figura de Coberán para liderar el proyecto. Y es que es así. Corberán no solo perdió a la grada de Mestalla esta pasada temporada, también perdió la confianza de su vestuario. La gestión de minutos y titularidades fue pésima a lo largo de toda la campaña. Solo al final de la misma y tirando mano de muchos de esos futbolistas que desconfían de él se pudo enderezar el rumbo. Porque aquí el único que parece creer a pies juntillas en el entrenador es Ron Gourlay. Ojalá los demás estemos equivocados como lo estuve yo en algunos momentos de la temporada con Javi Guerra…