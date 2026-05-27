Hoy venía pensando en… el milagro “Castro”

Lo que ha conseguido el técnico portugués con el Levante es algo que solo pueden hacer algunos elegidos. Salvar a un equipo que parecía muerto a su llegada tiene un meritazo tremendo. Castro cogió al Levante como colista y con una segunda vuelta espectacular ha conseguido mantener a su equipo en primera división.

Castro llegó al banquillo granota siendo un perfecto desconocido. Lo que había conseguido, que era mucho eso sí, en Francia o en Portugal donde conquistó una UEFA Youth League apenas había tenido eco en España. Solo esos expertos en fútbol internacional, los conocidos antaño como “parabólicos” podían saber quién era Luís Castro. Y tras sonar nombres como el de Luís García Plaza, apostar por un técnico sin experiencia en el fútbol español era un riesgo demasiado grande para un equipo que parecía desahuciado. Normal que muchos dudaran a su llegada.

Pero él, con un discurso calmado, no estridente, sin necesidad de dar grandes titulares salvo ese de “yo creo” fue convenciendo poco a poco a todos. A los incrédulos, a los que dudaron, a los que pensaban que no había nada que hacer, a los que criticaron su fichaje y especialmente a sus propios futbolistas. Esa es la clave. Convencer a sus futbolistas y adquirir de ellos el compromiso, exigencia y responsabilidad que han exhibido desde su llegada.

Qué importante es tener un buen técnico en el banquillo. Y Castro lo ha demostrado una vez más con el Levante. A su sapiencia futbolística se le ha añadido un manejo de vestuario de gran maestro. Le conocí allá por el mes de marzo en una entrevista en Buñol. Y aún en una situación complicadísima me transmitió esa calma y ese convencimiento de que en el mes de mayo su equipo estaría salvado. Lo ha conseguido y por eso hoy para mi será un placer darle la enhorabuena y charlar con él en nuestro Onda Deportiva Valencia…