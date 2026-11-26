Hoy venía pensando en… las intenciones de Braulio.

Ya avisó el pasado sábado en Vallecas el Director Deportivo que no esperemos una revolución en este mercado de invierno. Inteligente decisión del departamento de comunicación para trasladar un mensaje con dos claras intenciones. La primera bajar las expectativas y la segunda tratar de evitar que cuando vayas al mercado te estén esperando a sabiendas de que Pitchwise va a inyectar cien millones de capital.

Sobre la primera es entendible que la llegada del gallego pero sobre todo la de los americanos al accionariado del Valencia haya levantado gran expectación y mucha ilusión en una afición que hasta ahora se ha tenido que conformar con una nula planificación e inversión deportiva. Con Braulio, perfecto conocedor del mercado y apoyado por Domingo Catoira y un equipo de verdad en el área deportiva, se tiene la esperanza de que por fin lleguen futbolistas válidos para el Valencia. Con los americanos y su dinero de que al fin se gaste para reforzar una plantilla que ha venido debilitándose una y otra vez a lo largo de estos pasados años.

Sobre la segunda también es entendible que los equipos puedan llegar a pensar que ahora el Valencia es rico y que si quiere hacer una revolución lo que tiene que hacer es gastarse muchos millones. Si tú anuncias a bombo y platillo que vas a ir al mercado a fichar todo los que se menee cargado de millones en la cartera, los precios siempre serán altos. Así que ha hecho bien Braulio en rebajar el shuffle.

Ayer pensaba las mil y una diferencias entre la secretaría técnica que está armando Braulio y la que hizo Gourley, Los primeros son verdaderos profesionales en lo suyo, los segundos… los Isei y compañía nunca sabremos lo que son. Atrás quedará aquella broma de las “four markets Windows” o lo de que se nos enfriará el café. Pues yo me lo tomo bien calentito mientras espero de lo que va a ser capaz de hacer Braulio. Mejor que Gourlay sin duda…