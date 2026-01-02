Hoy venía pensando en… el inicio de 2026.

Este finde vuelve el fútbol. Valencia y Levante coinciden en horario, las dos de la tarde, aunque en días diferentes. Los valencianistas jugarán el sábado en Balaídos ante el Celta y los granotas el domingo en el Pizjuán ante el Sevilla.

2025 se cerró mal para los dos equipos. En el Valencia se han vuelto a asomar los fantasmas del descenso. Otra vez. Nada cambia pese a las innumerables promesas incumplidas de Mériton. Y como si viviéramos en el día de la marmota, ya no solo por lo de no pelear por el descenso, el Valencia vuelve a la carga a por Sadiq. Como si del mes de enero del año anterior se tratara. Una prueba más de que no se hizo bien el trabajo el pasado verano. El cuento de nunca acabar: pelea por descender, urgencia de refuerzos en enero y pelea por conseguir el fichaje del delantero donostiarra.

En el Levante el final de año fue una angustia. El cese de Calero no sirvió para que el equipo cambiara la dinámica y cayó hasta el puesto de colista. La dupla Del Moral-Iborra no funcionó y fue sustituida por Luís Castro. Pese a su currículum como entrenador, un perfecto desconocido en La Liga española. Ojalá le pase como a Corberán que llegó siendo un desconocido al Valencia las navidades pasadas y consiguió lo impensable cuando su equipo marchaba como colista.

Llega 2026, estamos ya en 2026, y lo hace con ilusiones renovadas. Haya o no motivo objetivo para pensar que las cosas van a ser distintas al año anterior, suele pasar que cuando estrenamos calendario se renueva la esperanza y la ilusión. Pero para ello todo pasa por empezar con buen pie este fin de semana… no vaya a ser que de buenas a primera vuelvan a aflorar los fantasmas de 2025.