Hoy venía pensando en… el cierre de año.

Hoy se acaba 2025 y no es que haya sido un año especialmente bueno para el deporte valenciano. Al menos para el Valencia porque para el Levante ha supuesto su regreso a la élite del fútbol nacional con aquel ascenso en Burgos. También Valencia Basket, pero el femenino, nos hizo disfrutar con sus éxitos en este 2025 que hoy cerramos.

En el Valencia, 2025, no fue un año diferente. Por estas fechas algunos estábamos convencidos que iba a ser el año del descenso. La llegada de Corberán en plena Nochebuena no nos hacía albergar demasiadas esperanzas. Llegaba al banquillo valencianista un perfecto desconocido. Con currículum en Inglaterra, sí, pero sin apenas experiencia en la Liga Española. Una segunda vuelta espectacular, de Champions, nos devolvió la fe. Y en junio se consumó el milagro. ¿Algo que celebrar? Nada. Solo el alivio de ver que no iba a ser ese 2025 el año del descenso. Y como como si fuera el día de la marmota hemos llegado a estas Navidades otra vez con la amenaza del descenso. ¿No aprendimos nada? No, Meriton ha vuelto ha demostrar que no ha aprendido nada de este 2025.

Todo lo contrario en el Levante. Aunque el equipo sea ahora mismo colista no podemos olvidar la gran alegría que nos dio en Burgos. Ese gol de Carlos Álvarez hizo a los levantinistas tocar la gloria en tierras castellanas. La gloria y entrar en la historia porque este 2025 siempre será recordado como el año de un nuevo ascenso.

Y no me quiero olvidar de Valencia Basket. El femenino lo ganó todo en España y se quedó a un paso de tocar la gloria en la Euroliga. Aunque las cosas han cambiado, y mucho, esta temporada… nadie les puede quitar la bailado a Rubén Burgos y sus chicas. El masculino nos decepcionó la pasada temporada pero nos ha devuelto las alegrías en esta de la mano de Pedro Martínez. Termina el año como líder de la Euroliga, ahí es nada. Ojalá continue el baile en este 2026.

Último programa de 2025. Llega la Nochevieja y con ella los deseos para el nuevo año. Ojalá el Valencia remonte el vuelo y no tenga problemas para mantenerse, ojalá el Levante consiga el objetivo de la permanencia y ojalá los de Pedro Martínez nos den una alegría en forma de título. Y para vosotros, los que estáis al otro lado. Mucha salud y que vuestros deseos para 2026 se hagan realidad. Feliz año a todos y hacedme un favor… seguid escuchando la radio…