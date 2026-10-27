‘Hispania Nostra’ alerta del riesgo de desaparición de la barraca de la Xupa de Forn d’Alcedo

La asociación ‘Hispania Nostra’ de defensa del patrimonio histórico ha incorporado la barraca de la Xupa a su Lista Roja de bienes en riesgo de desaparecer. La barraca se encuentra en la pedanía de Forn d’Alcedo y, pese a estar declarada Bien de Relevancia Local (BRL), permanece abandonada y apuntalada tras los daños sufridos por la dana de hace dos años, sin un proyecto de restauración que garantice su conservación

El edificio, de propiedad privada, tiene una antigüedad estimada de entre 150 y 200 años y es una de las pocas barracas que quedan en pie en València. La construcció es un ejemplo de la arquitectura tradicional de la huerta valenciana. Su incorporación a la Lista Roja responde al deterioro acumulado, las transformaciones sufridas y la falta de medidas de conservación suficientes para evitar su posible desaparición.

La barraca de la Xupa presenta una planta rectangular y una característica cubierta a dos aguas de fuerte pendiente, diseñada para evacuar el agua de lluvia y proteger la estructura. Su construcción responde al uso de materiales tradicionales como el adobe, el barro, la madera, el cañizo y los revestimientos de cal, propios de una arquitectura adaptada al entorno agrícola.

Estas edificaciones, que durante siglos sirvieron de vivienda a las familias de agricultores, se convirtieron en uno de los símbolos más reconocibles del paisaje valenciano. Sin embargo, la expansión urbana e industrial, la transformación de la actividad agrícola y el abandono de los modos de vida tradicionales han provocado la desaparición progresiva de numerosas barracas, lo que aumenta el valor patrimonial de los ejemplos que todavía se conservan.

Tras la DANA de octubre de 2024, la barraca de la Xupa sufrió importantes daños que obligaron a realizar actuaciones de emergencia para evitar su derrumbe. El inmueble ha sido parcialmente reconstruido con elementos ajenos a su configuración original y cuenta con estructuras provisionales de madera, puntales, paneles metálicos y aplicaciones de mortero para mantener su estabilidad. Además, presenta pintadas en la fachada y permanece cerrado, sin uso ni posibilidad de acceso a su interior.

Aunque estas intervenciones han permitido evitar su colapso inmediato, la ausencia de una restauración integral mantiene en riesgo sus elementos originales y sus valores patrimoniales. Su pérdida supondría la desaparición de un testimonio de la memoria social, agrícola y paisajística de la huerta valenciana.