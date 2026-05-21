La Generalitat culmina en Paiporta la retirada de residuos de la dana y cierra el último punto de acopio de escombros

La Generalitat ha dado por finalizada la segunda fase del dispositivo extraordinario de retirada de residuos generados por las riadas del pasado 29 de octubre con el cierre del último punto de acopio de escombros ubicado en Paiporta. El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, quien se ha trasladado a la zona y donde ha destacado que “la Generalitat ha ampliado el plan de apoyo y ha salido al rescate de los ayuntamientos afectados por las riadas para garantizar una gestión adecuada de los escombros y contribuir a restaurar la normalidad en las localidades afectadas”.

Además, Martínez Mus ha señalado que, en el caso concreto de Paiporta, la Generalitat ha destinado 58,6 millones de euros al dispositivo de gestión de residuos. De esta cifra, 44 millones de euros se han invertido en la retirada de más de 176.775 toneladas de residuos en todo el municipio, “esta cantidad equivale a los residuos que genera Paiporta durante 24 años”, ha resaltado el conseller. También, se han invertido otros 14,6 millones de euros para el vaciado y limpieza de los puntos de acopio, donde se acumulaban residuos derivados de las obras de reconstrucción.

El conseller ha subrayado que “con la culminación de esta segunda fase hemos conseguido cerrar todos los puntos de acopio de residuos habilitados en los municipios afectados”, entre ellos los de Albal, Aldaia, Alfafar, Chiva, Gestalgar, Paiporta, Utiel, Xirivella, Turís, L’Alcúdia, Benetússer, Catadau, Catarroja, Montserrat, Picanya, Quart de Poblet, Riba-roja de Túria, Sedaví y Sot de Chera. Asimismo, ha recordado que, una vez clausurados estos espacios, corresponde a las entidades locales evitar nuevos vertidos en las parcelas utilizadas como puntos de acopio.