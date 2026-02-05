El fuerte viento de poniente hará subir este jueves las temperaturas en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana registrará este jueves rachas muy fuertes de viento de componente oeste, sobre todo en horas centrales del día, que hará subir de forma notable las temperaturas hasta registros más propios de primavera, con máximas que pueden llegar a los 24 grados.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, para se espera cielo muy nuboso tendiendo a intervalos nubosos a partir de la tarde con precipitaciones en el interior y tercio norte, en general débiles, que pueden ser puntualmente moderadas, mientras la cota de nieve en el interior irá descendiendo de más de 2.000 metros hasta 1.600-1.800 metros al final del día.

Las temperaturas irán en ascenso, localmente notable, con máximas que pueden llegar a 24 grados en Alicante, a 23 en València y a 22 en Castellón de la Plana, con viento de componente oeste, moderado a fuerte, con rachas muy fuertes especialmente en horas centrales.

Previsión viernes

Para este viernes Aemet pronostica cielo poco nuboso tendiendo a nuboso, con precipitaciones débiles en el interior, poco probables en el litoral, con cota de nieve en el interior del tercio norte en torno a 1.400-1.600 metros y temperaturas en descenso. El viento soplará moderado, puntualmente fuerte, de componente oeste, con probables rachas muy fuertes en Castellón e interior de Valencia.