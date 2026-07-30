DANA

Finaliza la primera edición del campamento urbano que apoya a jóvenes afectados por la DANA

Un total de 44 niños y adolescentes han participado este julio en el Campamento Urbano Educa-Vida, una iniciativa para favorecer su bienestar tras la DANA

Alejandra Carrillo

València |

Imagen de archivo de niños jugando
Imagen de archivo de niños jugando | Pexels

Durante este mes de julio se ha desarrollado en Benetússer la primera edición del Campamento Urbano: Educa-Vida. Una escuela de verano enfocada en ayudar a 44 niños y adolescentes pertenecientes a familias afectadas por la DANA en situación de pobreza o exclusión social.

El objetivo ha sido situar a la infancia y la juventud en el centro de las actividades, promoviendo su bienestar físico, psicológico y emocional en un entorno seguro, inclusivo y participativo. Para ello se han realizado sesiones de refuerzo educativo o charlas sobre salud emocional.

La co delegada de Integración para la vida en València, Miriam Abella, destaca que con esta iniciativa han buscado que los menores olvidaran su realidad durante unas horas. Además, han podido disfrutar de excursiones fuera del centro junto con los 15 voluntarios y monitores que han estado acompañándolos durante este mes.

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