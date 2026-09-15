Los farmacéuticos valencianos advierten que vapear puede generar dependencia

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF) advierte a la población de los riesgos asociados al uso de cigarrillos electrónicos o vapeadores y recuerda que estos dispositivos no son inocuos para la salud, con independencia de que contengan o no nicotina. Afirman que es preocupante su consumo durante la adolescencia.

Reiteran que los vapeadores calientan un líquido para generar un aerosol que posteriormente se inhala y que puede contener compuestos químicos perjudiciales. Según Ricardo Fuertes, farmacéutico del Centro de Información del Medicamento del MICOF, preocupa que se normalicen estos productos que se ofertan con diferentes sabores o diseños atractivos que trasladan una menor percepción del riesgo.

Uno de los principales riesgos de los numerosos cigarrillos electrónicos es la presencia de nicotina, una sustancia altamente adictiva. Su consumo resulta especialmente preocupante durante la adolescencia, periodo en el que el cerebro continúa desarrollándose y en el que la exposición a esta sustancia puede favorecer la aparición de dependencia.

Recordar que el Colegio cuenta con el Servicio SENSE FUM que permite ayudar a las personas que quieren dejar de fumar. A través de este servicio, el farmacéutico puede identificar a posibles candidatos, realizar una valoración inicial, proporcionar información y asesoramiento personalizado, orientar sobre el tratamiento, derivar al médico cuando resulte necesario y efectuar un seguimiento del paciente durante el proceso de abandono.