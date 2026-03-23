Family Up afirma que son necesarias medidas que favorezcan que conciliar no sea un lujo sólo para algunos

Con motivo del Día de la Conciliación y la Corresponsabilidad, que se celebra este lunes, la asociación de familias de la Comunidad Valenciana, Family Up, recuerda que la conciliación no puede seguir siendo un reto individual y que debe convertirse en una prioridad colectiva.

Durante la jornada de este lunes, en un espacio que ha recreado el salón de una casa instalado en pleno Mercado de Colón, se ha generado un encuentro cercano, abierto y necesario para hablar en familia de una realidad que afecta a miles de hogares. Afirman que conciliar se ha convertido en un lujo al alcance de muy pocos.

Desde la asociación consideran que la dificultad para conciliar está generando un impacto profundo en la sociedad, afectando tanto a quienes ya tienen una familia como a quienes desean formarla. Según su presidenta Alicia Grau la falta de medidas está afectando al bienestar y a la salud mental de las familias.

Una falta de conciliación que afirma no sólo afecta al cuidado de los menores si no también al cuidado de los familiares de avanzada edad.