SUCESOS

Fallece un hombre tras ser rescatado con signos de ahogamiento en una playa de Puçol

Los hechos tuvieron lugar este pasado domingo

ondacero.es

València |

Archivo - Un SVB y una SAMU en imagen de archivo -
Archivo - Un SVB y una SAMU en imagen de archivo - | CICU - Archivo

Un hombre de 39 años falleció este domingo tras ser rescatado con signos de ahogamiento en una playa de la localidad valenciana de Puçol, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Sobre las 20:45 horas el CICU recibió un aviso para atender a un varón de 39 años que había sido sacado del agua con signos de ahogamiento. Hasta el lugar se desplazaron una unidad del SAMU y otra de Transporte No Asistido (TNA).

El equipo sanitario realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada, sin obtener respuesta, por lo que finalmente confirmó el fallecimiento del bañista. Según el CICU, será la autopsia la que determine las causas de la muerte.

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