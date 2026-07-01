Escola estudia acciones judiciales contra Educación por "vulnerar el derecho a estudiar en valenciano"

Escola Valenciana ha anunciado que estudiará, "caso por caso", la posibilidad de emprender acciones judiciales contra la Conselleria de Educación por la "vulneración de los derechos lingüísticos al alumnado en el proceso de admisión".

La entidad ha trasladado a su servicio jurídico las reclamaciones recibidas por familias de diferentes centros educativos que "no han visto respetada la suya elige" al proceso de admisión y configuración de lengua base para el próximo curso 2026-2027.

Desde la Comisión de Educación de la entidad cívica aseguran que las reclamaciones recibidas "ponen de manifiesto un patrón que se repite": "Hay muchas familias que, a pesar de haber elegido valenciano como lengua base, no han podido escolarizar sus hijas e hijos en esta lengua".

Según relatan en un comunicado, los motivos más habituales se encuentran en las pocas plazas de unidades en valenciano "a pesar de haber una demanda suficiente o, incluso, mayoritaria": "Hay una configuración de grupos que no responde al deseo de las familias, asignando al alumnado a lengua baso castellano. Además, tenemos que sumar una grave falta de transparencia en cuanto a los datos para configurar las unidades, y la ausencia de respuesta efectiva por parte de la Administración a las reclamaciones presentadas".

Para la presidenta de Escola Valenciana, Rosanna Martínez Ferrándiz, esto es síntoma del "desprecio de las instituciones a nuestra lengua": "El Consell tiene clara su política respecto al valenciano: minimizarlo y hacerlo desaparecer. Vulneraciones como estas demuestran la intencionalidad real de sus políticas educativas".

El servicio jurídico de Escola está analizando individualmente todas las reclamaciones para determinar qué casos presentan una vulneración de los derechos lingüísticos fundamentada para poder ser denunciados ante los tribunales.

A su parecer, estas situaciones "no son hechos aislados" y "se tiene que actuar": "La mal llamada Ley de Libertad Educativa, lejos de proporcionar libertad, genera inseguridad jurídica, desprotección a las familias y una reducción efectiva de la oferta educativa en valenciano", asevera Martínez.

"Continuaremos pidiendo la derogación de esta norma y, mientras no se produzca, utilizaremos todas las vías a nuestro alcance para defender los derechos del alumnado y las familias", señala.

La entidad reclama que "cualquier alumno o alumna pueda acceder en una educación de calidad en valenciano, tal como han escogido sus familias, y que la Administración cumpla con su obligación de garantizar este derecho de manera efectiva".

Fuentes de la Conselleria señalan que se "garantiza" la libertad de elección de lengua. Ahora bien, recuerda que aunque se tiende a que el 100% del alumnado estudie en la lengua elegida, "no se trata de un derecho absoluto, puesto que depende de la elección del resto de familias y de la planificación educativa". En algunos casos detectados, señalan desde Educación, las familias han alegado esa presunta vulneración porque en un centro concreto no había vacantes en valenciano, "cuando en la zona de escolarización hay vacantes suficientes en valenciano para atender la demanda". Por otro lado, aseguran que se continúa estudiando los posibles casos que se detectan, puesto que el plazo de matrícula en Infantil y Primaria "todavía no ha concluido".