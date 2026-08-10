Eclipse en València: Bomberos desplegará dispositivo de vigilancia contraincendios y rescate en las playas

El Servicio de Bomberos de València desplegará, con motivo del eclipse solar total del próximo 12 de agosto, un dispositivo especial que incluirá la presencia de efectivos y embarcaciones en las playas de la ciudad y en la Albufera en caso de que fuera necesario realizar rescates acuáticos ante la previsible concentración de personas en estas zonas, lo que aconseja "extremar las medidas de seguridad".

Así, lo ha explicado este lunes en un comunicado el concejal de Bomberos y Protección Civil, Juan Carlos Caballero, quien ha subrayado que el despliegue de los bomberos municipales está previsto en el punto de observación oficial, con presencia tanto en el Puesto de Mando Preventivo y el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), como en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

El objetivo es que los vecinos y vecinas de València "puedan disfrutar de un momento histórico", ha manifestado el concejal. "Pedimos a los ciudadanos que comprueben desde dónde quieren ver el eclipse y que, en caso de producirse desplazamientos, utilicen el trasporte público", ha añadido el edil.

Los bomberos dispondrán de embarcaciones de vigilancia y rescate en las playas del Norte y del Sur. Asimismo, se contará con otro equipo especial que operará en la Albufera, junto a la Concejalía de la Devesa, dado que, "por las características del lago de hábitat de especial interés ecológico, se necesita una embarcación respetuosa", ha indicado.

Además de este dispositivo de seguridad para el rescate de personas, se mantendrán las medidas de prevención ante posibles incendios en el parque natural, por lo que ese día se activarán los cañones de difusión de agua y refresco del bosque desde primera hora de la mañana.

Cierre de accesos a La Devesa

Juan Carlos Caballero ha recordado también que la Generalitat ha establecido el nivel de premergencia 3 (riesgo máximo) del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales, Previfoc, en todo el territorio de la Comunitat Valenciana para toda la jornada del 12 de agosto.

Ante esta declaración, el acceso al bosque de la Devesa del Saler permanecerá cerrado durante toda la jornada del día 12. Solo habrá paso por las vías principales a los apartamentos, playas y restaurantes. En estos dos últimos casos, la entrada estará limitada hasta las 18:00 horas, por el cierre de la CV-500.

La resolución ha sido emitida por la dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, dependiente de la Conselleria de Emergencias, y la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Territorio, perteneciente a la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente.

Al mismo tiempo, el dispositivo especial de Bomberos incluirá un refuerzo de las labores de vigilancia en las zonas costeras y en el bosque de la Devesa, que contará con una unidad de drones, tanto en la Malvarrosa como en la Albufera.

"Máxima prudencia"

Por último, Caballero ha apelado a la "concienciación de cada persona y a la responsabilidad a la hora de evitar situaciones de riesgo". Para ello, ha pedido "máxima prudencia a la ciudadanía", especialmente en esta jornada en la que se prevén numerosas concentraciones humanas.

A su vez, el consistorio ha recordado a las personas que tengan previsto observar el eclipse que el sol no debe observarse directamente durante las fases parciales. "Es imprescindible utilizar gafas homologadas para eclipses que cumplan la norma ISO 12312-2:2015", ha aseverado.

"Las gafas de sol convencionales, radiografías, cristales ahumados, CD, DVD y otros métodos caseros no ofrecen una protección adecuada. Además, las cámaras, teléfonos móviles, prismáticos y telescopios también deben incorporar un filtro solar homologado colocado delante del objetivo", ha concluido.