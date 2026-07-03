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Detenidos 4 operarios por imprudencia grave tras el incendio de unos bajos en València

El siniestro no provocó heridos, pero obligó a desalojar a unos 80 vecinos

EFE

València |

Detenidos 4 operarios por imprudencia grave tras el incendio de unos bajos en València
Detenidos 4 operarios por imprudencia grave tras el incendio de unos bajos en València | Agencia EFE

La Policía Nacional ha detenido por un supuesto delito de imprudencia grave a cuatro operarios que trabajaron en los bajos de dos edificios que se incendiaron este jueves en el barrio de Benicalap de València.

Los bajos ubicados en los números 23 y 25 de la calle Picayo fueron desalojados por orden judicial. Los operarios detenidos, cuatro hombres de 35, 39, 48 y 49 años, debían realizar posteriormente unos trabajos de soldadura con maquinaria eléctrica, al parecer en un entorno en el que había materiales inflamables, según ha informado a EFE la Policía Nacional, de ahí la sospecha de una imprudencia.

Desalojo de vecinos

Aunque el incendio afectó únicamente a los bajos, como medida preventiva por la concentración de humo, se procedió al desalojo de 80 vecinos, algunos de los cuales han sido acogidos en centros municipales.

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