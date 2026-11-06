Detenidas 12 personas e intervenidas 14.000 pastillas de éxtasis y 3 kg de cocaína en Sagunt

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo en Sagunt (Valencia) una operación contra la venta de sustancia estupefaciente, que se ha saldado con la detención de 12 personas, nueve hombres y tres mujeres, como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas.

Se han registrado cinco domicilios y se han intervenido 14.000 pastillas de éxtasis, tres kilos de cocaína, 660 gramos de cristal y 26.645 euros, entre otros efectos, según ha informado la Jefatura en un comunicado.

Este operativo tuvo lugar tras una investigación llevada a cabo por agentes de Policía Judicial de Sagunt, tras tener conocimiento de que un domicilio de la localidad estaría destinado a la venta y distribución de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína.

Las pesquisas de los investigadores permitieron identificar a una pareja que supuestamente suministraría la droga desde esa vivienda, así como a los distintos proveedores, localizando así nuevos puntos de venta.

La operación policial ha culminado con el registro de cinco domicilios, cuatro en Sagunt y uno en un municipio de Castellón, en los que se han intervenido 14.000 pastillas de éxtasis, tres kilos de cocaína, 660 gramos de cristal, 26.645 euros en efectivo y numerosos útiles destinados a la preparación de las dosis de droga.

Los agentes han detenido a 12 personas, nueve hombres y tres mujeres, en relación a estos hechos, como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas. Cuatro de ellos han pasado a disposición judicial, decretándose el ingreso en prisión provisional de dos de los arrestados.