Corberán asegura que no hace falta dar salidas para fichar refuerzos en este mercado

Primera rueda de prensa de Carlos Corberán de 2026 y como era de esperar se le ha preguntado por el mercado de invierno que ha arrancado ya este mes de enero. El técnico, sin desvelar la cantidad económica presupuestada para refuerzos, sí ha reconocido que no es necesario dar salidas para afrontar fichajes.

"El Valencia va a ir al mercado sin depender de dar salidas para dar entradas", aseguraba el entrenador. "Primero porque hay licencias federativas libres y hay posibilidades. Luego el mercado está condicionado por el presupuesto y por lo que te ofrece el mercado. Yo no me encargo de las negociaciones pero si hay conversaciones permanentes para consensuar las posiciones y características". Y sentenciaba que "la mentalidad es reforzar la plantilla actual del Valencia aunque condicionadas por ese margen que se tenga".

Sobre la posibilidad de alguna salida reconoce que "en un mercado nunca se pueden descartar cambios. Pero el Valencia trabaja en reforzar la plantilla actual que tiene. Y el hecho de que tengamos licencias y un margen financiero hace que no seas dependiente de salidas para poder tener entradas".

Respecto si le urgen esos refuerzos afirmaba que "yo no hablaría de si urgen o no. Como club tenemos la obligación y necesidad de reforzarnos y mejorar los elementos que tenemos. Tengo la convicción absoluta que la plantilla que tenemos puede mejorar los resultados".

Una de las posiciones que se pretende reforzar es la delantera. Un invierno más el elegido es Sadiq. "No hablo de jugadores que no están en el Valencia CF", aseguraba Corberán.

El Celta, primer rival de 2026

El Celta de Giráldez será el primer rival para los valencianistas. Para Corberán "El Celta juega muy bien al fútbol, Claudio transformó la identidad del club hacia un perfil de tener la posesión de balón. Son equipos a los que les tienes que atacar y defender bien".

El deseo para 2026

Como suele ser habitual en estas fechas, el técnico también expresó su deseo para 2026. "Darle la mejor de las alegrías a la afición y ganar partidos. Los deseos se consiguen con trabajo. Todos queremos darle a la afición lo que se merece", afirmaba el entrenador.