DÍA COOPERANTE

La Coordinadora Valenciana de ONGD alerta del aumento de las restricciones a las entidades y la caída de su financiación

Este martes se celebra el día de las Personas Cooperantes y las entidades sociales reclaman que la solidaridad internacional esté en el centro de las políticas públicas.

Amparo Sánchez

Valencia |

España suspende la cooperación con Níger mientras no se restablezca el orden democrático
España suspende la cooperación con Níger mientras no se restablezca el orden democrático | Agencia EFE

La Coordinadora Valenciana de ONGD alerta, con motivo del día de las Personas Cooperantes, del aumento de las restricciones a las entidades y la caída de su financiación. Unas medidas que aseguran están debilitando su capacidad para defender derechos y acompañar comunidades.

Reiteran que también les está perjudicando el cierre progresivo del espacio para la participación de la sociedad civil y el avance de las políticas y discursos contrarios a la solidaridad. Según la cooperante valenciana, Llanos Rodríguez, estos cambios complican su labor por ejemplo en zonas de Oriente Medio o Latinoamérica.

Entre otras medidas reclaman a las administraciones que reviertan los recortes, que protejan a las personas cooperantes y que sitúen los derechos humanos y la solidaridad internacional en el centro de las políticas públicas.

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