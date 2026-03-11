El Consell propone la construcción de 120.000 viviendas en suelo dotacional municipal

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este miércoles un plan para que el suelo dotacional de los municipios de la Comunitat Valenciana "que lleva muchos años sin desarrollarse" pueda destinarse por los ayuntamientos a la construcción de viviendas. Así lo ha señalado el jefe del Consell en un encuentro organizado por el diario Las Provincias.

Según Pérez Llorca, "hay 8 millones de metros cuadrados de suelos dotacionales que llevan 15 o 20 años sin darles uso": "Solo con destinar la mitad a viviendas, se podrían hacer 120.000".

El jefe del Ejecutivo valenciano ha anunciado que el Consell va a poner en marcha en los próximos meses la herramienta Proyectos Habitacionales Locales (PHL) con el objetivo de destinar a esta encomienda esos suelos calificados.

Pérez Llorca ha señalado que el objetivo de la Generalitat es dar "un paso más" ante el problema de la vivienda, y para ello van a introducir en la tramitación en Les Corts del Plan Simplifica "cambios que permitan llevar a cabo estos planes habitacionales locales".