La Confederación del Júcar prevé un año hidrológico sin restricciones

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no prevé restricciones de agua para riego durante el actual año hidrológico, que ha arrancado este mes de octubre. El organismo de cuenca ha celebrado a lo largo de las últimas dos semanas las reuniones de las distintas secciones de la Comisión de Desembalse, donde se analiza la situación de las reservas y comienza a planificarse la próxima campaña de riego. Campaña que se afronta “con buenas perspectivas y sin previsión de restricciones”, de acuerdo con el anáisis de la CHJ.

Las lluvias registradas durante el pasado año hidrológico 2025-2026 permiten que las reservas de los embalses de la cuenca se encuentren en buenos niveles. Además, con la finalización de la campaña de riego y la llegada de los meses de otoño e invierno, comienza ahora un periodo destinado principalmente a almacenar recursos de cara a la próxima primavera.

La situación de sequía y escasez se mantiene, además, en niveles de normalidad en gran parte de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. La principal excepción continúa siendo el sistema de la Marina Baja, que mantiene indicadores de alerta de sequía. Por este motivo, la CHJ continuará realizando un seguimiento de la evolución de los recursos disponibles y de los indicadores establecidos en el Plan Especial de Sequía.

Balance del año hidrológico

Durante las sesiones, los responsables de la Confederación han realizado un balance del año hidrológico 2025-2026 a los usuarios de los diferentes sistemas de explotación de la Demarcación. Un ejercicio que finalizó con 1.480 hm³ de agua almacenada en los embalses, por encima del 52 % de su capacidad y de la media histórica para esta época del año. Los datos son todavía más favorables si se tienen en cuenta los resguardos estacionales establecidos para esta época del año, ya que el volumen almacenado alcanza el 74 % de la capacidad permitida.

Las precipitaciones acumuladas durante el pasado año hidrológico se situaron ligeramente por encima de los valores habituales, con 460 mm de media en el conjunto de la Demarcación frente a los 443 mm del promedio de los últimos 36 años. Estas aportaciones permitieron cerrar el ejercicio con alrededor de 90 hm³ más almacenados en los embalses.

En cuanto a la distribución de las lluvias, las precipitaciones fueron desiguales en el conjunto de la Demarcación, una circunstancia que también se refleja en la situación de los diferentes sistemas de explotación. El sistema Júcar es actualmente el que presenta una situación más favorable, mientras que en otros como el Turia, el Mijares o el Palancia las reservas se sitúan ligeramente por debajo de las registradas el pasado año, debido principalmente a las menores precipitaciones acumuladas en sus respectivas cabeceras.